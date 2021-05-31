Назначен новый прокурор Костанайской области

По согласованию с администрацией президента республики Казахстан на должность прокурора Костанайской области назначен старший советник юстиции Абилов Берик Ракатович.

Берик Абилов родился в 1971 году в г.Жаркент Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности стажера прокуратуры г.Талдыкорган.

Был следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры г.Алматы, начальником управления, заместителем начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции.

С 2018 года был первым заместителем прокурора г.Нур-Султан.

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