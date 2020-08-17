Новое назначение в акимате Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе акима Костанайской области, приказом министра финансов республики Казахстан Ахметов Сеилжан Адилханович назначен руководителем департамента государственных доходов по Костанайской области.

Ранее занимал должность заместителя руководителя данного департамента.

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