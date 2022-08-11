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Назначен новый руководитель управления здравоохранения Костанайской области.
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Распоряжением акима области на должность управления здравоохранения акимата костанайской области назначен Данияр Джандаев. До недавнего времени Данияр Серикович был главным врачом городской больницы.
Дата рождения: 16.03.1981г.
Место рождения: Костанайская область, г.Житикара
Семейное положение: женат, трое детей
Образование:
— 1998-2005гг. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – лечебное дело;
— 2005-2006гг. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – интернатура по специальности оториноларингология;
— 2006-2008гг. Киргизско-Российско Славянский Университет (КРСУ) – г.Бишкек, республика Киргизстан – клиническая ординатура по специальности оториноларингология;
— 2008г. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – первичная специализация по Онкологии;
— 2014-2016гг. – Медицинский Университет Астана (МУА) г. Астана – магистратура по специальности Онкология.
— 2018-2020гг. – Центрально-Азиатский университет г.Астана – докторантура по общественному здравоохранению
Опыт работы:
— 1999-2002гг. – ГКП на ПХВ 1-ая Городская больница г.Астана – санитар реанимационного отделения;
— 2002-2003гг. – Станция скорой медицинской помощи г.Астана – санитар выездной бригады;
— 2003-2005гг. – ГКП на ПХВ 1-ая Городская больница г.Астана – медбрат отделения реанимации;
— 2008-2009гг. – Городской онкологический диспансер г.Астана – врач оториноларинголог;
— 2009-2010гг. – ТОО «Медицинская компания Сункар» г.Алматы – врач оториноларинголог;
— 2010-2012гг. – ТОО «Almaty Medical System» г.Алматы – главный врач;
— 2014-2016гг. – АО «Медицинский Университет Астана» г.Астана -ассистент кафедры Онкологии.
— 2016 – 2018гг. – КГП «Камыстинская ЦРБ» Костанайская область — главный врач;
-2018 – 2019гг. – КГП «Костанайская ЦРБ» — Костанайская область – и.о. главного врача.
-2019 – 07.2020 гг. – ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» заместитель руководителя.
— с 07.2020 по 5.07.2022 – КГП «Костанайская городская больница» — и.о главного врача
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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