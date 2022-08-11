Назначен новый руководитель управления здравоохранения Костанайской области.

Распоряжением акима области на должность управления здравоохранения акимата костанайской области назначен Данияр Джандаев. До недавнего времени Данияр Серикович был главным врачом городской больницы.

Дата рождения: 16.03.1981г.

Место рождения: Костанайская область, г.Житикара

Семейное положение: женат, трое детей

Образование:

— 1998-2005гг. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – лечебное дело;

— 2005-2006гг. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – интернатура по специальности оториноларингология;

— 2006-2008гг. Киргизско-Российско Славянский Университет (КРСУ) – г.Бишкек, республика Киргизстан – клиническая ординатура по специальности оториноларингология;

— 2008г. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – первичная специализация по Онкологии;

— 2014-2016гг. – Медицинский Университет Астана (МУА) г. Астана – магистратура по специальности Онкология.

— 2018-2020гг. – Центрально-Азиатский университет г.Астана – докторантура по общественному здравоохранению

Опыт работы:

— 1999-2002гг. – ГКП на ПХВ 1-ая Городская больница г.Астана – санитар реанимационного отделения;

— 2002-2003гг. – Станция скорой медицинской помощи г.Астана – санитар выездной бригады;

— 2003-2005гг. – ГКП на ПХВ 1-ая Городская больница г.Астана – медбрат отделения реанимации;

— 2008-2009гг. – Городской онкологический диспансер г.Астана – врач оториноларинголог;

— 2009-2010гг. – ТОО «Медицинская компания Сункар» г.Алматы – врач оториноларинголог;

— 2010-2012гг. – ТОО «Almaty Medical System» г.Алматы – главный врач;

— 2014-2016гг. – АО «Медицинский Университет Астана» г.Астана -ассистент кафедры Онкологии.

— 2016 – 2018гг. – КГП «Камыстинская ЦРБ» Костанайская область — главный врач;

-2018 – 2019гг. – КГП «Костанайская ЦРБ» — Костанайская область – и.о. главного врача.

-2019 – 07.2020 гг. – ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» заместитель руководителя.

— с 07.2020 по 5.07.2022 – КГП «Костанайская городская больница» — и.о главного врача

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