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Назначен новый руководитель управления здравоохранения Костанайской области

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Напомним, с февраля 2021 года в управлении здравоохранения Костанайской области не было руководителя. 

Тогда с поста ушел Вячеслав Дудник.

Сегодня аким Костанайской области на заседании оперативного штаба назначил руководителем управления здравоохранения Айтбаева Рустема Сапаралыевича.

Ранее занимал должность заместителя руководителя управления здравоохранения.

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