Назначен новый руководитель управления здравоохранения Костанайской области

Напомним, с февраля 2021 года в управлении здравоохранения Костанайской области не было руководителя.

Тогда с поста ушел Вячеслав Дудник.

Сегодня аким Костанайской области на заседании оперативного штаба назначил руководителем управления здравоохранения Айтбаева Рустема Сапаралыевича.

Ранее занимал должность заместителя руководителя управления здравоохранения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.