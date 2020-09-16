Назначен новый заместитель акима Костанайской области

Виктор Ионенко назначен новым заместителем Архимеда Мухамбетова. Он займет место экс-заместителя акима области Сергея Карплюка, который был избран депутатом сената Парламента Республики Казахстан, сообщает alau.kz



«Сегодня представил своего нового заместителя акима области Виктора Николаевича Ионенко, который ранее занимал должность акима Карасуского района Костанайской области»,- сообщил аким Костанайской области в своем Instagram.

Виктор Ионенко уроженец Костанайской области. В 1992 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».

На занимаемой должности Виктор Ионенко будет курировать вопросы транспортной инфраструктуры, реконструкции и ремонта дорог, строительства, архитектуры, природных ресурсов и регулирования природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба, гражданской обороны, в рамках своей компетенции работу подразделений аппарата акима области, управлений акимата области, вопросы развития «зеленой экономики». Также будет осуществлять взаимодействие с государственными органами и организациями на республиканском и на местном уровне, в рамках своей компетенции.

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