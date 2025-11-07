Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная объявил о публичных обсуждениях градостроительного проекта «Проект детальной планировки территории в границах проспекта Аль-Фараби и улиц Чехова, Тауелсіздік и Бородина».

Обсуждения состоятся 28 ноября в 10:00 в ДК «Мирас» (ул. Маяковского, 119).

Жителей и представителей бизнеса приглашают ознакомиться с материалами и внести предложения.

