Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная объявил о публичных обсуждениях градостроительного проекта «Проект детальной планировки территории в границах проспекта Аль-Фараби и улиц Чехова, Тауелсіздік и Бородина».
Обсуждения состоятся 28 ноября в 10:00 в ДК «Мирас» (ул. Маяковского, 119).
Жителей и представителей бизнеса приглашают ознакомиться с материалами и внести предложения.
