Назначение пенсии и пособия: как получить в период ЧП

Внесены изменения в приказ министра труда и социальной защиты населения РК по вопросам оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере на период чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий, сообщает zakon.kz.
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Так, говорится, что если основания для назначения пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий, государственного специального пособия, социальных выплат из Государственного фонда социального страхования наступили с 1 января 2022 года или в период чрезвычайного положения, то заявитель, не обратившийся в указанный период, может подать заявление с приложением необходимых документов на назначение указанных выплат в течение одного месяца после завершения режима чрезвычайного положения.
Приказ вводится в действие с 13 января 2022 года.
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