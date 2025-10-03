Приказом министра финансов от 30 сентября 2025 года утверждены Правила назначения встречных налоговых проверок, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что целью назначения встречных налоговых проверок является получение дополнительной информации у поставщиков или покупателей о проведенных операциях между налогоплательщиками, подтверждения их факта осуществления с использованием сведений из информационной системы «Электронная счет-фактура», документов и сведений о деятельности налогоплательщика.

Встречные налоговые проверки назначаются органами государственных доходов по вопросам, возникающим:

в ходе комплексной или тематической налоговой проверки, проведения горизонтального мониторинга;

при поступлении запросов от налоговых или правоохранительных органов других государств, международных организаций в соответствии с международными договорами (соглашениями) о

взаимном сотрудничестве между налоговыми или правоохранительными органами, одной из сторон которых является РК, а также по договорам, заключенными с международными организациями.

Встречной налоговой проверкой охватывается период в пределах сроков исковой давности.

До назначения встречной налоговой проверки при проведении комплексной или тематической налоговой проверки, горизонтального мониторинга в отношении поставщиков и покупателей (контрагентов) проверяемого налогоплательщика (налогового агента), а также в отношении лиц, осуществлявших операции с участниками горизонтального мониторинга, должностному лицу органа государственных доходов, осуществляющему налоговую проверку или должностному лицу Комитета государственных доходов, осуществляющему горизонтальный мониторинг с использованием сведений из информационной системы электронных счетов-фактур, документов (в том числе бухгалтерских) и сведений о деятельности налогоплательщика, требуется:

проведение выгрузки и определение перечня основных покупателей и поставщиков, по которым установлены факты не отражения взаиморасчетов в налоговой отчетности;

проведение сверки взаиморасчетов между покупателями и поставщиками для определения источника происхождения товаров, работ и услуг;

формирование запросов на встречные вспомогательные проверки в отношении покупателей и поставщиков, по которым установлены факты не отражения взаиморасчетов в налоговой отчетности, отсутствия происхождения товаров, применения ограничения выписки электронной счет-фактуры.

Срок исполнения запроса на встречную налоговую проверку при проведении комплексной или тематической налоговой проверки, горизонтального мониторинга органами государственных доходов не превышает 20 рабочих дней.

Запросы на проведение встречных налоговых проверок не формируются по взаиморасчетам со следующими поставщиками (налогоплательщиками):

осуществляющих поставку электрической или тепловой энергии, воды, газа, услуг связи (в случае, если перечисленное не является товаром);

подлежащих налоговому мониторингу;

подлежащих налоговому мониторингу; признанных бездействующими;

в отношении, которых проводится досудебное расследование по факту совершения действий по выписке электронной счет-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров;

регистрация (перерегистрация), а также заключение сделки, которых признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда;

нерезидентов, выполнявших работы (услуги), не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в РК и не осуществляющих деятельность через филиал, представительство.

Для назначения встречной вспомогательной проверки или направления запроса в орган государственных доходов о проведении встречной вспомогательной проверки, а также встречной проверки в ходе проведения горизонтального мониторинга органы государственных доходов, в том числе рассматривают следующие случаи:

неоприходование полученных по сделкам товаров (работ, услуг), выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущества;

приобретение товаров (работ, услуг) или отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг по документам, оформленным с нарушением требований, установленных законодательством республики (в том числе с допущенными исправлениями, подчистками, расплывчатыми, нечеткими подписями, штампами, печатями организаций, за исключением юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства), без заключения договоров в письменной форме;

невозможность реального осуществления налогоплательщиком сделок (операции) с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг;

отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия трудовых ресурсов, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств;

учет для целей налогообложения только тех хозяйственных сделок (операций), которые непосредственно связаны с извлечением дохода, если для такого вида деятельности также требуется совершение и учет иных хозяйственных сделок (операций);

совершение сделок (операций) с товарами, работами или услугами, которые не производились (оказывались) или не произведены (оказаны) в объеме, указанном налогоплательщиком (налоговым агентом) в документах бухгалтерского учета;

наличие или неотражение в бухгалтерском учете зачетов погашения взаимных требований, операций по уступке прав требований, результатов товарообменных и безденежных операций;

приобретение товаров, работ, услуг по гражданско-правовой сделке, оплата которых произведена за наличный расчет;

приобретение товаров, работ, услуг по гражданско-правовой сделке, оплата которых произведена за наличный расчет; представление дополнительных электронных счет-фактур, по которым производилась корректировка размера облагаемого оборота или корректировка суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет;

заключение сделок с целью отнесения расходов на вычеты по корпоративному (индивидуальному) подоходному налогу и в зачет сумм налога на добавленную стоимость без фактической поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

заключение сделок с целью увеличения добавленной стоимости товара, соответственно, наращивания превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога;

отнесение в зачет сумм налога на добавленную стоимость по взаиморасчетам с непосредственным поставщиком, в отношении руководителя (учредителя) которого в Едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по правонарушению, предусмотренному статьей 216 Уголовного кодекса РК;

заключение сделок с целью отнесения расходов на вычеты по корпоративному (индивидуальному) подоходному налогу и в зачет сумм налога на добавленную стоимость с аффилированными и взаимосвязанными сторонами;

заключение сделок с целью отнесения расходов на вычеты по корпоративному (индивидуальному) подоходному налогу и в зачет сумм налога на добавленную стоимость с аффилированными и взаимосвязанными сторонами; получение информации от государственных органов, в том числе от правоохранительных органов о признаках и фактах уклонения от уплаты налогов;

определение объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, на основе косвенных методов.

При установлении факта невозможности оказания поставщиком поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, но представления им первичных документов, осуществляется фиксация таких взаиморасчетов в запросе на проведение встречной проверки.

Сведения по прекращенным запросам на встречную проверку направляются с копиями запрашиваемых и подтверждающих документов, в том числе с дублированием на электронную почту инициатору встречной проверки не позднее трех рабочих дней с даты прекращения запроса.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

