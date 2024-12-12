Жительница Костаная Татьяна Петрова получила звонок на свой мобильный. Девушка сказала ей о предстоящей замене счётчиков.

«Мне позвонили и сказали, что будут менять счетчики. Спросили, когда я буду дома. Я долго думала, когда буду дома. Спрашиваю: «Через ПКСК будете делать?». Отвечают: «Да, через ПКСК».

Девушка сказала, что зарегистрирует Татьяну на замену счётчиков.

«Сейчас я вас зарегистрирую. Вы будете это делать бесплатно или за наличный расчет?», — спросила меня. Говорю «Бесплатно. Мне некуда торопиться», — рассказывает Татьяна.

Далее девушка сказала, что придёт номер очереди на мой номер.

«И Вы знаете, приходит сообщение с номера 1414 на казахском и русском языках. В конце написан номер очереди. Она звонит и спрашивает «Какой номер очереди? Диктуйте» Тогда я всё поняла и сказал, что ничего не буду делать. Она меня ещё и обругала. В общем, вот так разводят капитально. Не вздумайте никакие коды, цифры говорить», — отметила Татьяна.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.