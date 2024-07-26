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Назвали размер самой большой пенсии в Казахстане

Фотография для новости Назвали размер самой большой пенсии в Казахстане

Фотография alau.kz/Н.Луговской

Помимо государственной пенсии, казахстанцы, если у них есть накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), могут начать получать ежемесячные пенсионные выплаты по графику в связи с достижением пенсионного возраста, передает nur.kz

По состоянию на 1 июля, как передает Единый накопительный пенсионный фонд, на пенсионных счетах казахстанцев скопилось порядка 20 трлн тенге — с начала года сумма увеличилась сразу на 11,8%.

Вся эта сумма была сформирована из нескольких источников: обязательных (ОПВ), обязательных профессиональных (ОППВ) и добровольных (ДПВ) пенсионных взносов, а также за счет инвестиционной деятельности управляющих пенсионными активами.

Не стоит забывать и о новом обязательном пенсионном взносе работодателя (ОПВР), который начали вводить с 2024 года. По состоянию на 1 июля общая сумма средств, которая была сформирована за счет него, достигла 98,9 млрд тенге.

Между тем одной из задач ЕНПФ является пенсионное обеспечение граждан. Согласно данным фонда, с начала года жителям Казахстана было выплачено более 457,6 млрд тенге.

Непосредственно на выплаты в связи с достижением пенсионного возраста пришлось 97,3 млрд тенге. Средний размер накопительной пенсии составил 33 883 тенге — это на 5,52% больше прошлогодней суммы. Однако это значительно меньше среднего размера государственной пенсии.

А вот максимальный размер ежемесячной выплаты по возрасту за год вырос намного сильнее — сразу на 27,34% и по состоянию на 1 июля составил 945 752 тенге.

Также ЕНПФ осуществил:

  • единовременные пенсионные выплаты на жилье и лечение — 190,4 млрд тенге;
  • выплаты по наследству — 28,6 млрд тенге;
  • выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана — 17,9 млрд тенге;
  • выплаты лицам с инвалидностью — 1,5 млрд тенге;
  • выплаты на погребение — 4,9 млрд тенге;
  • переводы в страховые организации — 117 млрд тенге
@Автор: Илья Манаев
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