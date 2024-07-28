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Назван гонорар Елдоса Сметова за золотую медаль Олимпиады

Стал известен гонорар Назван гонорар Елдоса Сметова за золотую медаль Олимпиады

Елдос Сметов. Фото: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Стало известно, сколько заработает казахстанский дзюдоист Елдос Сметов за золотую медаль Олимпиады в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

Согласно законодательству, чемпиону Олимпийских игр из Казахстана полагается 250 тысяч долларов (свыше 118 миллионов тенге).

Кроме того, серебряным призерам полагается 150 тысяч долларов, бронзовым – 75 тысяч долларов.

Также премиальные в размере 30, 10 и 5 тысяч долларов предусмотрены за 4-е, 5-е и 6-е места соответственно.

Напомним, Сметов стал чемпионом Олимпиады-2024, победив в финале в весовой категории до 60 килограммов представителя Франции Луку Мхеидзе.

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