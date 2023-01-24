Назван общий размер компенсации по депозитам казахстанцев

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Казахстанцы подали заявки на выплату компенсации по депозитам на 304,4 миллиарда тенге. Об этом сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает Tengrinews.kz.
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«По состоянию на 20 января банки приняли заявления на выплату компенсации (премии) по тенговым вкладам на 304,4 миллиарда тенге. Это составляет 92,3 процента от потенциальной суммы компенсации, положенной государством», — сообщили в КФГД/
Всего компенсации подлежат вклады более 5 миллионов депозиторов. По статистике, 94 процента граждан, владеющих депозитом на сумму более 1 миллиона тенге, подали заявления на получение компенсации.
«Мы хотим напомнить, что вне зависимости от размера, премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие правилам программы. Депозиторы, которые еще не подтвердили в банках согласие на получение компенсации, могут сделать это до 10 февраля включительно. Подать заявление можно в отделении банков или онлайн через мобильные приложения. Банки начнут выплачивать компенсацию после 23 февраля. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10-процентная компенсация, составляет 20 миллионов тенге в одном банке», — рассказал заместитель председателя фонда Алмаз Кудайбергенов.
Важным условием для получения премии является сохранение вклада до 23 февраля 2023 года включительно. Компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая находилась на депозите в течение года.