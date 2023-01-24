Назван общий размер компенсации по депозитам казахстанцев

Казахстанцы подали заявки на выплату компенсации по депозитам на 304,4 миллиарда тенге. Об этом сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает Tengrinews.kz.

«По состоянию на 20 января банки приняли заявления на выплату компенсации (премии) по тенговым вкладам на 304,4 миллиарда тенге. Это составляет 92,3 процента от потенциальной суммы компенсации, положенной государством», — сообщили в КФГД/

Всего компенсации подлежат вклады более 5 миллионов депозиторов. По статистике, 94 процента граждан, владеющих депозитом на сумму более 1 миллиона тенге, подали заявления на получение компенсации.

«Мы хотим напомнить, что вне зависимости от размера, премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие правилам программы. Депозиторы, которые еще не подтвердили в банках согласие на получение компенсации, могут сделать это до 10 февраля включительно. Подать заявление можно в отделении банков или онлайн через мобильные приложения. Банки начнут выплачивать компенсацию после 23 февраля. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10-процентная компенсация, составляет 20 миллионов тенге в одном банке», — рассказал заместитель председателя фонда Алмаз Кудайбергенов.

Важным условием для получения премии является сохранение вклада до 23 февраля 2023 года включительно. Компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая находилась на депозите в течение года.

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