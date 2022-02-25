Назван официальный курс доллара на выходные

Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 26-28 февраля, передает Tengrinews.kz.

В выходные дни и понедельник курс доллара будет равен 467,09 тенге. Отметим, что официальный курс американской валюты на 25 февраля составляет 465,99 тенге.

Средневзвешенный курс доллара по итогам дневной сессии на бирже KASE составил 467,09 тенге.

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