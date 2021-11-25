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Назван основной распространитель коронавируса

ria.ru

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Главными распространителями коронавируса являются непривитые люди. Об этом РИА Новости заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. <…> Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — отметили в ВОЗ.

В бюро добавили, что все больше исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.

В числе эффективных способов снизить вероятность заражения он также назвал использование масок, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, отслеживание контактов, изоляцию и карантин для инфицированных

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