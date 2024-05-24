Назван размер самой большой пенсии в Казахстане

Порядка 19 трлн тенге накоплено в ЕНПФ на 1 мая 2024 года на индивидуальных и условных счетах вкладчиков-получателей. За год пенсионные накопления выросли более чем на 3,3 трлн тенге или на 21,1%. Об этом сообщает пресс-центр ЕНПФ.

Отметим, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи сдостижением пенсионного возраста) составила 33 858 тенге, а максимальная сумма ежемесячной

выплаты – 945 752 тенге.

Читайте также: В Казахстане предложили пересмотреть пенсионную систему

Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 32 090 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.