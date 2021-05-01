Назван размер среднемесячной зарплаты в Казахстане в январе-марте

В Казахстане в январе-марте 2021 года размер среднемесячной заработной платы одного работника составил 230 829 тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В номинальном выражении размер среднемесячной зарплаты в сравнении с первым кварталом 2020 года увеличился на 15,2%, в реальном – на 7,4%. В аналогичном периоде прошлого года размер среднемесячной заработной платы одного работника был равен 199 206 тенге.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 509,8 тыс. тенге (в 2,2 раза выше среднереспубликанского уровня), в финансовой и страховой деятельности – 420,8 тыс. тенге (в 1,8 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 345,7 тыс. тенге (в 1,5 раза), в сфере информации и связи – 328,1 тыс. тенге (в 1,4 раза соответственно).

Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 116,1 тыс. тенге и водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 141,8 тыс. тенге.

В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 405,8 тыс. тенге, что в 1,7 раза выше среднереспубликанского показателя. В Северо-Казахстанской области ее величина составила 166,7 тыс. тенге, что на 27,8% ниже среднего уровня по стране.

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