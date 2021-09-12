Назван риск смертности от COVID-19 для непривитых

Ученые США выяснили, что вакцинация против коронавируса снижает риск смерти в 11 раз, сообщает zakon.kz.

Исследование, проведенное среди более чем 600 000 человек в 13 юрисдикциях, также показало, что невакцинированные более чем в 10 раз чаще попадали в больницу, передает The Hill.

Также говорится, что не прошедшие вакцинацию люди в 4,5 раза чаще заражаются COVID-19, чем полностью привитые.

Также медики наблюдали за здоровьем 600 тысяч человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, и пришли к выводу, что невакцинированные в 10 раз чаще попадают в больницу с тяжелыми формами COVID-19.

Директор CDC Рошель Валенски заявил, что каждое новое исследование подтверждает тезис, что вакцинация эффективна.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в мире. Однако эксперт Мария ван Керкхов подчеркнула, что в Северной и Южной Америке число смертей, вызванных осложнениями пневмонии, наоборот, растет.

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