Назван симптом COVID-19, который проявляется только у вакцинированных

Британские ученые выявили признак заражения коронавирусом, который встречается только у тех, кто привился, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Express.

По данным ZOE COVID Symptom Study, крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых оно считается признаком не коронавируса, а, скорее, простуды или аллергии.

По словам ученых, этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных, среди которых высокая температура, потеря вкуса и/или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и постоянный кашель.

«Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», — заключили авторы исследования.

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