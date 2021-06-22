Назван симптом COVID-19, который проявляется только у вакцинированных

Британские ученые выявили признак заражения коронавирусом, который встречается только у тех, кто привился, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Express.
По данным ZOE COVID Symptom Study, крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых оно считается признаком не коронавируса, а, скорее, простуды или аллергии.
«Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», — заключили авторы исследования.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области