Назван список лекарств, на которые снизят цену по поручению Токаева

В Министерстве здравоохранения предоставили список лекарств, стоимость которых будет снижена по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.

«Агентством по регулированию и развитию конкуренции совместно с Министерством здравоохранения проводится работа по исполнению поручения Главы государства, направленная на снижение цен на лекарственные средства, используемые при лечении COVID-19. В частности, Агентством изучается документация по формированию цен, состоящих из цены производителя, расходов на оценку безопасности и качества, расходов на маркетинг, а также транспортных расходов от производителя до границы Республики Казахстан и таможенных расходов», — сообщили в Минздраве на официальный запрос Tengrinews.kz.

Ниже представлен список из 58 антиковидных препаратов, реализуемых на территории Казахстана на сегодняшний день:

Ремдесивир

Фавипиравир

Ацетилсалициловая кислота

Аскорбиновая кислота

Холекальциферол

Ибупрофен

Парацетамол

Азитромицин

Амоксициллин + Клавулановая кислота

Амикацин

Ванкомицин

Гентамицин

Меропенем

Имипенем+Циластатин

Левофлоксацин

Моксифлоксацин

Ципрофлоксацин

Цефепим

Цефтазидим

Цефтриаксон

Цефуроксим

Метронидазол

Флуконазол

Дифенгидрамин

Гепарин натрия

Надропарин

Эноксапарин

Дабигатран

Апиксабан

Ривороксабан

Фондапаринукс натрия

Эпинефрин

Тоцилизумаб

Допамин

Метилпреднизолон

Преднизолон

Дексаметазон

Пропофол

Пипекурония бромид

Рокурония бромид

Атракурий безилат

Дексмедетомидин

Аминофиллин

Амиодарон

Бисопролол

Калия хлорид

Кальция хлорид

Магния сульфат

Метоклопрамид

Метопролол

Морфин

Натрия хлорид

Омепразол

Повидон — йод

Трамадол

Фамотидин

Фуросемид

Эзомепразол

Напомним, 17 ноября во время совещания с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей Президент Касым-Жомарт Токаев поручил снизить цены на лекарства.

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