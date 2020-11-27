Назван список лекарств, на которые снизят цену по поручению Токаева

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В Министерстве здравоохранения предоставили список лекарств, стоимость которых будет снижена по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.
«Агентством по регулированию и развитию конкуренции совместно с Министерством здравоохранения проводится работа по исполнению поручения Главы государства, направленная на снижение цен на лекарственные средства, используемые при лечении COVID-19. В частности, Агентством изучается документация по формированию цен, состоящих из цены производителя, расходов на оценку безопасности и качества, расходов на маркетинг, а также транспортных расходов от производителя до границы Республики Казахстан и таможенных расходов», — сообщили в Минздраве на официальный запрос Tengrinews.kz.
Ниже представлен список из 58 антиковидных препаратов, реализуемых на территории Казахстана на сегодняшний день:
- Ремдесивир
- Фавипиравир
- Ацетилсалициловая кислота
- Аскорбиновая кислота
- Холекальциферол
- Ибупрофен
- Парацетамол
- Азитромицин
- Амоксициллин + Клавулановая кислота
- Амикацин
- Ванкомицин
- Гентамицин
- Меропенем
- Имипенем+Циластатин
- Левофлоксацин
- Моксифлоксацин
- Ципрофлоксацин
- Цефепим
- Цефтазидим
- Цефтриаксон
- Цефуроксим
- Метронидазол
- Флуконазол
- Дифенгидрамин
- Гепарин натрия
- Надропарин
- Эноксапарин
- Дабигатран
- Апиксабан
- Ривороксабан
- Фондапаринукс натрия
- Эпинефрин
- Тоцилизумаб
- Допамин
- Метилпреднизолон
- Преднизолон
- Дексаметазон
- Пропофол
- Пипекурония бромид
- Рокурония бромид
- Атракурий безилат
- Дексмедетомидин
- Аминофиллин
- Амиодарон
- Бисопролол
- Калия хлорид
- Кальция хлорид
- Магния сульфат
- Метоклопрамид
- Метопролол
- Морфин
- Натрия хлорид
- Омепразол
- Повидон — йод
- Трамадол
- Фамотидин
- Фуросемид
- Эзомепразол
Напомним, 17 ноября во время совещания с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей Президент Касым-Жомарт Токаев поручил снизить цены на лекарства.
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