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Назван средний размер пенсии казахстанцев

Фотография для новости Назван средний размер пенсии казахстанцев

pixabay.com

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 488,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 783,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 705 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 сентября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 405 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2024 года составил 131 872 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 275 тенге, базовой пенсии – 42 597 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее – ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума.

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