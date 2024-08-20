Назван средний размер пенсии казахстанцев

Фотография alau.kz/Н.Луговской
С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 175 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 684,7 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 490,3 млрд тенге.
По состоянию на 1 августа 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 398 тыс. человек.
«Средний размер совокупной пенсии на 1 августа 2024 года составил 132 064 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 436 тенге, базовой пенсии – 42 628 тенге», — сообщили в Минтруда РК.
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