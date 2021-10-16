Назван средний размер пенсии в Казахстане

Положение казахстанских пенсионеров не должно ухудшаться. Об этом Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов сказал на заседании коллегии МТСЗН по выполнению поручений Главы государства, данных в ежегодном Послании народу Казахстана, и итогах деятельности ведомства за 9 месяцев т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня численность пенсионеров составляет 2,2 млн человек. Средний размер пенсии из бюджета с учетом проведенной индексации — 99 857 тенге, в том числе солидарная пенсия — 68 774 тенге, базовая — 31 083 тенге. В соответствии с поручением Президента Казахстана пенсионные накопления сверх порога достаточности получили более 500 тыс. человек. С начала года более 1,9 трлн тенге направлены гражданами на улучшение своих жилищных условий, лечение и в компании по управлению пенсионными активами», — проинформировал Серик Шапкенов.

При этом он подчеркнул, что, с учетом перехода от солидарной к накопительной пенсии, коэффициент замещения утраченного дохода пенсией ежегодно будет снижаться. Согласно актуарным расчетам ЕНПФ, к примеру, в 2026 году пенсия будет замещать только около 39% от среднемесячной заработной платы. В 2040 году — уже 20%, а в 2060 году — всего 18%.