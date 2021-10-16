Назван средний размер пенсии в Казахстане

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Положение казахстанских пенсионеров не должно ухудшаться. Об этом Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов сказал на заседании коллегии МТСЗН по выполнению поручений Главы государства, данных в ежегодном Послании народу Казахстана, и итогах деятельности ведомства за 9 месяцев т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В ходе своего выступления Глава МТСЗН уделил особое внимание пенсионному обеспечению граждан.
«Сегодня численность пенсионеров составляет 2,2 млн человек. Средний размер пенсии из бюджета с учетом проведенной индексации — 99 857 тенге, в том числе солидарная пенсия — 68 774 тенге, базовая — 31 083 тенге. В соответствии с поручением Президента Казахстана пенсионные накопления сверх порога достаточности получили более 500 тыс. человек. С начала года более 1,9 трлн тенге направлены гражданами на улучшение своих жилищных условий, лечение и в компании по управлению пенсионными активами», — проинформировал Серик Шапкенов.
При этом он подчеркнул, что, с учетом перехода от солидарной к накопительной пенсии, коэффициент замещения утраченного дохода пенсией ежегодно будет снижаться. Согласно актуарным расчетам ЕНПФ, к примеру, в 2026 году пенсия будет замещать только около 39% от среднемесячной заработной платы. В 2040 году — уже 20%, а в 2060 году — всего 18%.
«Положение пенсионеров, в том числе будущих, не должно ухудшаться! Для обеспечения эффективности пенсионной системы в настоящее время проводится работа по внесению изменений и дополнений в действующую Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года. Во-первых, предусматривается совершенствование системы минимальных гарантий за счет перехода от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии. Во-вторых, уже действующей Концепцией предусмотрено введение 5%-х обязательных пенсионных взносов работодателей с 2023 года. В результате будет обеспечено сохранение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже стандарта, рекомендуемого Международной организацией труда — не менее 40% от утраченного дохода», — сообщил министр.
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