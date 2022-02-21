Назван средний размер пенсии в Казахстане

На 1 февраля численность пенсионеров в Казахстане составляет более 2 млн 245 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 февраля составил 105 291 тенге, передает zakon.kz.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 февраля 2022 года достиг 105 291 тенге, — сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В январе 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 234,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,4 млрд тенге.

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