Назван средний размер пенсии в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана назвало среднюю пенсию в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минтруда, на 1 мая казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 939,3 миллиарда тенге.

«На 1 мая численность пенсионеров составляет 2 миллиона 245 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсионной выплаты на 1 мая составил 105 193 тенге«, — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсия назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

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