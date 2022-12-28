Назван средний размер пенсии в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана назвало среднюю пенсию в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, за 11 месяцев текущего года казахстанцам было выплачено пенсий на сумму более 2,7 триллиона тенге. В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,9 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии — 74,9 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 171 миллиард тенге.

«По состоянию на 1 декабря 2022 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 276 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2022 года составил 108 960 тенге«, — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.