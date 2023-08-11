Назван средний размер пенсии в Казахстане

Средний размер совокупной пенсии на 1 августа 2023 года составил 120 923 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 092 тенге, базовой пенсии – 37 831 тенге, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 августа 2023 года в Казахстане проживает 2 миллиона 301 тысяча пенсионера.

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,9 трлн тенге.

«Из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 924,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 590,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 333,9 млрд тенге», отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Минтруда приказом от 22 июня 2023 года утвердило Правила исчисления размеров, назначения, осуществления, прекращения и пересмотра решения о назначении государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту.

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