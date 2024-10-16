С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 920,2 млрд тенге. Об этом сообщает пресс0служба министерства труда и соцзащиты населения РК.

По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 413 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 211 тенге, базовой пенсии – 42 599 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

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