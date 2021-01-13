Назван топ-10 коррупционных регионов и госучреждений Казахстана. Общественный фонд Transparency Kazakhstan опросил девять тысяч респондентов на уровне городов и районных центров. Отмечается, что свыше 60 процентов опрошенных казахстанцев готовы оказать содействие в борьбе с коррупцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Наиболее коррумпированными госучреждениями обозначены поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады и вузы», — сообщила исполнительный директор ОФ Transparency Kazakhstan Ольга Шиян на онлайн-брифинге СЦК.

Опрос показал, что чаще всего решать вопросы неформальным путем приходилось в Жамбылской, Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях, а по отзывам предпринимателей — в городах Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Павлодарской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях.

Шиян добавила, что наиболее коррумпированными госучреждениями обозначены поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады и вузы, в которых имели место две трети заявленных случаев неформального взаимодействия.

«Основными поводами выступали необходимость граждан получить лечение или направление на лечение — 12,7 процента, устроиться на работу — 10,1 процента, определить ребенка в детский сад — 6,1 процента, решить земельный вопрос — 6,5 процента, получить справку из ЦОНа — 5,1 процента, «закрыть» сессию — 4,4 процента, сдать налоговый отчет — 9 процентов, избежать ответственности по допущенным нарушениям — 8,4 процента», — заключила Шиян.

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