Назван топ-10 коррупционных регионов и госучреждений Казахстана. Общественный фонд Transparency Kazakhstan опросил девять тысяч респондентов на уровне городов и районных центров. Отмечается, что свыше 60 процентов опрошенных казахстанцев готовы оказать содействие в борьбе с коррупцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Наиболее коррумпированными госучреждениями обозначены поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады и вузы», — сообщила исполнительный директор ОФ Transparency Kazakhstan Ольга Шиян на онлайн-брифинге СЦК.
Шиян добавила, что наиболее коррумпированными госучреждениями обозначены поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады и вузы, в которых имели место две трети заявленных случаев неформального взаимодействия.
«Основными поводами выступали необходимость граждан получить лечение или направление на лечение — 12,7 процента, устроиться на работу — 10,1 процента, определить ребенка в детский сад — 6,1 процента, решить земельный вопрос — 6,5 процента, получить справку из ЦОНа — 5,1 процента, «закрыть» сессию — 4,4 процента, сдать налоговый отчет — 9 процентов, избежать ответственности по допущенным нарушениям — 8,4 процента», — заключила Шиян.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области