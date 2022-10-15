Названа численность населения Казахстана на 1 сентября

Бюро национальной статистики представило обновленные данные о численности населения в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Численность населения страны на 1 сентября 2022 года составила 19 миллионов 666,8 тысячи человек, в том числе городского — 12 миллионов 131,1 тысячи (61,7 процента), сельского — 7 миллионов 535,7 тысячи (38,3 процента) человек. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 163,7 тысячи человек, или на 0,8 процента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что естественный прирост населения республики за январь-август 2022 года по сравнению с январем-августом 2021 года (178,9 тысячи человек) снизился на 3,6 процента и составил 172,4 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,19.

Число родившихся за январь-август 2022 года составило 263,8 тысячи человек, что на 11 процентов меньше, чем за соответствующий период 2021 года (296,5 тысячи человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,19 родившихся.

«В рассматриваемом периоде число умерших составило 91,4 тысячи человек, что на 22,3 процента меньше, чем в январе-августе 2021 года (117,6 тысячи человек). Общий коэффициент смертности составил 7 умерших на 1000 человек. За январь-август 2022 года в республике зарегистрировано 2208 умерших младенцев в возрасте до одного года и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (2345 умерших младенцев) уменьшилось на 5,8 процента. Коэффициент младенческой смертности составил 8,37 случая на 1000 родившихся», — сообщили в Бюро статистики.

В январе-августе 2022 число прибывших в страну составило 9595 человек, число выбывших из страны — 18 275 человек, сальдо миграции составило 8680 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,4 процента, выбывших — 85,1 процента от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 2,1 процента. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех городах страны: Алматы (24 711 человек), Астане (22 960 человек) и Шымкенте (2154 человека).

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