Названа дата объявления новых ставок утильсбора

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, когда будут объявлены новые ставки по утилизационному сбору на автомобили и сельхозтехнику, передает Tengrinews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства, Брекешев не смог сказать, подешевеют ли автомобили после снижения утильсбора.

«Что касается вопроса ставки, ставки завтра (23 ферваля) будут объявлены на автомобильную технику и сельхозтехнику. По переданным деньгам информация уже всем известна, порядка 220 миллиардов тенге было на счетах «Оператора РОП» в банках второго уровня, которые согласно постановлению сейчас переданы в «Жасыл даму», — сказал министр.

Он не смог сказать, какая часть этих денег пойдет на льготное автокредитование.

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