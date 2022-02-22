Названа дата объявления новых ставок утильсбора

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, когда будут объявлены новые ставки по утилизационному сбору на автомобили и сельхозтехнику, передает Tengrinews.kz.
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Отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства, Брекешев не смог сказать, подешевеют ли автомобили после снижения утильсбора.
«Что касается вопроса ставки, ставки завтра (23 ферваля) будут объявлены на автомобильную технику и сельхозтехнику. По переданным деньгам информация уже всем известна, порядка 220 миллиардов тенге было на счетах «Оператора РОП» в банках второго уровня, которые согласно постановлению сейчас переданы в «Жасыл даму», — сказал министр.
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