Названа дата окончания дистанционного обучения в школах Костаная

— Сегодня, 14:17
Сообщение распространил отдел образования Костаная.

В связи с результатами ежедневного мониторинга заболеваемости в Костанае принято решение продлить дистанционный формат обучения во всех 37 общеобразовательных школах города до среды, 3 декабря, включительно.

Такое решение принято в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.

О дальнейших изменениях режима обучения будет сообщено дополнительно.



