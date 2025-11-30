Сообщение распространил отдел образования Костаная.

В связи с результатами ежедневного мониторинга заболеваемости в Костанае принято решение продлить дистанционный формат обучения во всех 37 общеобразовательных школах города до среды, 3 декабря, включительно.

Такое решение принято в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.

О дальнейших изменениях режима обучения будет сообщено дополнительно.

