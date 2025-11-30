Казахстанцам могут начать компенсировать потраченные деньги на лечение в частных клиниках
Сообщение распространил отдел образования Костаная.
В связи с результатами ежедневного мониторинга заболеваемости в Костанае принято решение продлить дистанционный формат обучения во всех 37 общеобразовательных школах города до среды, 3 декабря, включительно.
Такое решение принято в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.
О дальнейших изменениях режима обучения будет сообщено дополнительно.
