Названа дата проведения в Казахстане школьных выпускных

Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в 2023 году 3,7 миллиона детей оканчивают школу, передает Tengrinews.kz.

«Учебный год завершают более 3,7 миллиона учащихся школ Казахстана. 11-й класс оканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на «Алтын белгі».

По окончании учебного года торжественное мероприятие планируется провести 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей. Торжественное вручение аттестатов пройдет с 20 по 22 июня«, — сообщил министр просвещения на заседании правительства.

По данным ведомства, выпускные экзамены пройдут в девятых классах по четырем предметам со 2 по 13 июня, а для выпускников 11-х классов по пяти предметам — с 5 по 19 июня этого года.

Отметим, в кулуарах заседания правительства министр просвещения высказался о продлении учебного года. Его также спросили, возможно ли, что когда-нибудь 25 мая снова будет последним днем в учебном году. Подробнее читайте здесь.

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