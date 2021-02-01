Названа дата ввода оплаты 150 тенге за проезд в автобусах Костаная

Одна из самых длительных тем для обсуждения в Костанае похоже подходит к логическому завершению. Дифференцированному тарифу и безналичному расчету в общественном транспорте быть. Дата введения дифференцированного тарифа часто изменялась. В ЖКХ пояснили, что это было связано с процедурой утверждения.

Система окончательно вводится в действие 9 февраля. В ЖКХ обещают, что на этот раз дата точная, передает alau.kz

«Для утверждения дифференцированного тарифа необходимо было, чтобы постановление прошло через все пункты согласования, проходило через общественный совет, через палату предпринимателей, а также данное постановление проходило согласование маслихата, органов юстиции и в конце регистрация в органах юстиции. Для удержания всех этих сроков необходимо было передвинуть сроки ввода дифференцированного тарифа»,- прокомментировал Нурдаулет Бейсенов, главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

Со следующего вторника, уже официально, пассажиры, которые предпочитают наличность, будут платить 150 тенге за одну поездку. Цена будет одинакова для всех: и взрослого населения, и льготников. Чтобы платить как прежде, потребуется воспользоваться одним из следующих вариантов. К примеру, можно оплачивать проезд QR-кодом с телефона или любыми банковскими картами. В этом случае стоимость оплаты составит 80 тенге, льгот в этом варианте не предусмотрено. Но при этом банковской картой за раз можно оплатить поездку сразу двух пассажиров. Чего нельзя сделать специальной транспортной картой. Она оплачивает проезд только за одного человека, который едет на данном маршруте. Оплатить повторно в этом же автобусе можно только когда транспорт достигнет конечной остановки и выйдет на второй круг. Начиная с ноября таких спец.карточек в Костанае продали 37 тысяч, но на сегодняшний день пользуются ими не больше 3 тысяч человек. Все остальные жители города все еще не могут найти карточки в продаже. Но в ЖКХ сообщают, что приобрести их можно будет уже на этой неделе.

«Заказали еще в декабре из Москвы карты, но они немного с перебоем шли на границе их долго задерживали. Поэтому поставка затянулась. Промежуточная поставка была 2 тысячи карт, но они как пришли быстро за неделю разлетелись. Следующая поставка планируется на 4 февраля и будет во всех 5 точках, о которых мы заранее говорили»,- сказал Нурдаулет Бейсенов.

В Костанай прибудет 10 тысяч транспортных карт. Еще 30 тысяч будут заказаны дополнительно. Купить их можно в ЦУМе, торговом доме «Азия» по улице Чернышевского, Детском мире и двух ТРЦ. Карточка обойдется в 290 тенге, но при покупке, баланса на них не будет. Его нужно будет закидывать отдельно. А вот те, кто имеет право на льготный проезд, свои социальные транспортные карточки могут получить бесплатно в «Казпочте». Правда у льготников уже сейчас возникают и свои трудности с картами в финансовом плане. Например, при первом пополнении карты пропадает сотня тенге.

«На самом деле в «Казпочте» просто предусмотрена 100 тенге, как несгораемая сумма. При пополнении баланса 100 тенге сразу списывается. После того, как вы закрываете социальную ID-карту данные 100 тенге вам возвращаются. Они остаются на карте, как несгораемые. Поэтому люди считают и не могут досчитаться своих 100 тенге на карточке»,- сообщил главный специалист отдела ЖКХ.

Еще одно удержание происходит во время проверки баланса. Если делать это через терминал «Казпочты», то списывается комиссия 50 тенге. Чтобы не терпеть эти убытки, проверять баланс стоит через личный кабинет в приложении «Казпочты». Тогда эта процедура будет бесплатной.

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