Действующая программа льготного автокредитования названа в Казахстане

номинальная процентная ставка составляет не более 4 процента годовых, в то время как годовая эффективная ставка (включая расходы на страхование и залог транспортных средств) не должна превышать 7,5 процента годовых;

срок кредита составляет не более 7 лет, валюта кредита — тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта составляет не более 15 миллионов тенге.

Программа будет работать до 2035 года на револьверной основе, отметили в Банке развития Казахстана.

«На 30 ноября 2023 года банками второго уровня выдано 17 тысяч 199 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 88 миллиардов 279 миллионов тенге», — говорится в сообщении.