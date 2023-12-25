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Действующая программа льготного автокредитования названа в Казахстане

Фотография для новости Названа действующая программа льготного автокредитования в Казахстане

Фото с сайта pixabay.com

Названа действующая программа льготного автокредитования под четыре процента в РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответе на запрос Tengrinews.kz в Банке развития Казахстана сообщили, что общая сумма выделенных средств по программе льготного автокредитования составляет 82 миллиарда тенге.Условия кредитования физических лиц на приобретение автомобилей отечественного производства:

  • номинальная процентная ставка составляет не более 4 процента годовых, в то время как годовая эффективная ставка (включая расходы на страхование и залог транспортных средств) не должна превышать 7,5 процента годовых;
  • срок кредита составляет не более 7 лет, валюта кредита — тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта составляет не более 15 миллионов тенге.

Программа будет работать до 2035 года на револьверной основе, отметили в Банке развития Казахстана.

«На 30 ноября 2023 года банками второго уровня выдано 17 тысяч 199 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 88 миллиардов 279 миллионов тенге», — говорится в сообщении.

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