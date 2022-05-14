Названа еще одна страна, куда казахстанцы смогут летать чаще

По данным Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, воздушное сообщение с Узбекистаном является одним из наиболее интенсивных как по количеству рейсов, так и по количеству маршрутов среди иностранных государств.
В настоящее время между Казахстаном и Узбекистаном авиакомпаниями двух стран (Air Astana, SCAT, Fly Arystan, Uzbekistan Airways) выполняются 40 рейсов в неделю между городами Нур-Султан, Алматы, Актау, Туркестан, Актобе и Ташкент, Самарканд, Наманган, Ургенч, Нукус. Пресс-служба КГА МИИР РК
Ранее сообщалось, что с 13 мая вдвое увеличатся авиарейсы между Казахстаном и Турцией. Дополнительные рейсы будут осуществляться из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента и Усть-Каменогорска.
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107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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