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Названа еще одна страна, куда казахстанцы смогут летать чаще

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В рамках девятого совещания министров транспорта государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стороны договорились продолжить работу по увеличению воздушного сообщения и открытию новых маршрутов между Казахстаном и Узбекистаном, передает Zakon.kz.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, воздушное сообщение с Узбекистаном является одним из наиболее интенсивных как по количеству рейсов, так и по количеству маршрутов среди иностранных государств.

В настоящее время между Казахстаном и Узбекистаном авиакомпаниями двух стран (Air Astana, SCAT, Fly Arystan, Uzbekistan Airways) выполняются 40 рейсов в неделю между городами Нур-Султан, Алматы, Актау, Туркестан, Актобе и Ташкент, Самарканд, Наманган, Ургенч, Нукус. Пресс-служба КГА МИИР РК

Ранее сообщалось, что с 13 мая вдвое увеличатся авиарейсы между Казахстаном и Турцией. Дополнительные рейсы будут осуществляться из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента и Усть-Каменогорска.

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