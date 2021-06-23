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Названа главная опасность «индийского» штамма COVID-19

inbusiness.kz

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Биолог назвала главную опасность индийского штамма коронавируса, передает zakon.kz.

По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Барановой, «индийский» штамм коронавируса наиболее опасен из-за «быстрой консолидации» поражения легких.

То есть их функция (легких — прим. ред.) теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 (вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии — прим. ред.), завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации, — рассказала она в интервью «Ленте.ру«.

По словам биолога, клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен.

Для этого нужно поддерживать влажность, и альвеолы производят сурфактанты (смесь веществ, покрывающая легкие изнутри — прим. ред.) — пояснила она.

Биолог отметила, что при коронавирусе клетки эпителия перестают производить эту смесь.

А следующий шаг «клетки вообще превратятся в фибробласты (клетки соединительной ткани прим. ред.) В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей, сообщила Анча Баранова

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