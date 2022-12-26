Названа максимальная пенсия в Казахстане.

Максимальный размер пенсии, которая выплачивается из ЕНПФ, на 1 декабря составил более 700 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По состоянию на 1 декабря пенсионные накопления казахстанцев составили более 14,4 триллиона тенге. При этом, по данным ЕНПФ, с начала года этот показатель увеличился более чем на 1,3 триллиона тенге (или 10,2 процента). Примерно такой же прирост — 1,2 триллиона тенге — продемонстрировали накопления на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) по обязательным пенсионным взносам (ОПВ). На 1 декабря на этих счетах накоплено более 13,9 триллиона тенге.

Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила порядка 436 миллиардов тенге, увеличившись за 11 месяцев на 20,7 процента. Наибольший прирост – 94,5 процента с начала года – продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые превысили 3,3 миллиарда тенге.

Выплаты из ЕНПФ с начала года превысили 1,1 триллиона тенге. Большую часть выплат по-прежнему составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 902 млрд тенге. Объем выплат на альтернативные цели по сравнению с прошлым годом снизился на 58 процентов.

«Выплаты по возрасту увеличились на 22,6 процента и составили порядка 109 миллиардов тенге. Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 876 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 707 326 тенге«, — отметили в ЕНПФ.

Напомним, по состоянию на 1 ноября, по данным Минтруда, средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) составил 108 993 тенге.

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