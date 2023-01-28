Названа максимальная сумма ипотечного займа в 2022 году

Максимальная сумма ипотечного займа в 2022 году составила 227,6 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на krisha.kz.

В 2022 году казахстанцы взяли около 160 тысяч ипотечных займов. В итоге 40 процентов сделок с недвижимостью были оформлены в ипотеку. Такие данные озвучило Первое кредитное бюро на конференции по итогам 2022 года.

По данным ПКБ, средняя сумма ипотеки составила 14,3 миллиона тенге. Максимальная сумма займа — 227,6 миллиона тенге.

Общая сумма ипотечного займа за 2022 год — 2,3 триллиона тенге. Наибольшее количество кредитов в прошлом году было оформлено в октябре.

«Связано это с резким ростом цен на аренду жилья. Многие арендаторы приняли решение купить недвижимость в ипотеку, а не снимать ее», — считает директор ПКБ Руслан Омаров.

Ипотека молодеет: доля заемщиков в возрасте до 30 лет весь год непрерывно росла. В итоге на конец года она составила 20,5 процента от общего количества.

Доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней в 2022 году снизилась с 6,1 до 4,2 процента.

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