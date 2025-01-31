В Казахстане обсуждают увеличение порога сумм, которые подпадают под мониторинг мобильных переводов, с 255 тыс до 1,02 млн тенге. Об этом корреспонденту LS рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Замминистра финансов отметил, что в настоящее время они думают над тем, чтобы изменить нижний порог для контроля подобных операций.

«У нас в работе критерий – три месяца более 100 платежей от разных лиц ежемесячно, а также сумма не 255 тыс. тенге, как было ранее, а уже более миллиона тенге. Это 12 МЗП, то есть 1,02 млн тенге (более 333 тыс тенге ежемесячно). Если сумма достигает данного показателя, то по этим критериям банки предоставляют нам сведения по физлицам, которые проводили эти переводы. И мы уже начинаем принимать меры. То есть пороговую сумму мы увеличиваем условно в четыре раза», – пояснил Биржанов.

При этом он подчеркнул, что данное решение принято совместно с Нацбанком.

«Мы сейчас совместно с Нацбанком пересматриваем нижние пороги контроля. Данное совместное решение уже принято. В настоящее время вопрос стоит по технической реализации. Банки должны дать ответ, и мы в ближайшее время запустим», – резюмировал вице-министр.

Напомним, ранее депутаты предложили повысить пороги сумм с 255 тыс. тенге на сумму более 1 млн тенге. Между тем мажилисмен Азат Перуашев пояснил корреспонденту LS, что их фракция «Ак жол» настаивала на пороге в 1 млн тенге ежемесячно, а не за три месяца, как сейчас предлагается.

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