В Бюро национальной статистики 2 февраля 2026 года опубликовали обновлённые данные о численности населения Казахстана.
Согласно статистике, на 1 января 2026 года в стране проживало 20 495 975 человек. Из них 10 477 240 — женщины, 10 018 735 — мужчины.
В БНС уточнили, что численность городского населения составила 13 029 803 человека , сельского — 7 466 172.
По сравнению с началом 2025 года численность населения увеличилась на 212 576 человек. Прирост обеспечен за счёт:
- естественного прироста — 196 423 человека;
- положительного сальдо миграции — 16 153 человека.
Самые населённые регионы
Лидерами по численности населения остаются семь регионов страны:
- Алматы — 2 347 924 человека;
- Туркестанская область — 2 148 658 человек;
- Астана — 1 638 233 человека;
- Алматинская область — 1 596 331 человек;
- Шымкент — 1 293 648 человек;
- Жамбылская область — 1 215 373 человека;
- Карагандинская область — 1 131 287 человек.
Наименее населённые регионы
Топ-3 регионов с наименьшей численностью населения остался без изменений:
- область Улытау — 218 993 человека;
- Северо-Казахстанская область — 514 156 человек;
- область Абай — 595 676 человек.
Кондиционеры и искусственный интеллект: какие автобусы хотят видеть в Костанае
Погода в Костанайской области: снег, туман и морозы
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.