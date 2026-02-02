В Бюро национальной статистики 2 февраля 2026 года опубликовали обновлённые данные о численности населения Казахстана.

Согласно статистике, на 1 января 2026 года в стране проживало 20 495 975 человек. Из них 10 477 240 — женщины, 10 018 735 — мужчины.

В БНС уточнили, что численность городского населения составила 13 029 803 человека , сельского — 7 466 172.

По сравнению с началом 2025 года численность населения увеличилась на 212 576 человек. Прирост обеспечен за счёт:

естественного прироста — 196 423 человека ;

; положительного сальдо миграции — 16 153 человека.

Самые населённые регионы

Лидерами по численности населения остаются семь регионов страны:

Алматы — 2 347 924 человека;

— 2 347 924 человека; Туркестанская область — 2 148 658 человек;

— 2 148 658 человек; Астана — 1 638 233 человека;

— 1 638 233 человека; Алматинская область — 1 596 331 человек;

— 1 596 331 человек; Шымкент — 1 293 648 человек;

— 1 293 648 человек; Жамбылская область — 1 215 373 человека;

— 1 215 373 человека; Карагандинская область — 1 131 287 человек.

Наименее населённые регионы

Топ-3 регионов с наименьшей численностью населения остался без изменений:

область Улытау — 218 993 человека;

— 218 993 человека; Северо-Казахстанская область — 514 156 человек;

— 514 156 человек; область Абай — 595 676 человек.

