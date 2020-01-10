Названа основная версия крушения самолета Bek Air

Правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром озвучила предварительные причины крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алматинской области, передает zakon.kz.

По его словам, основная версия — обледенение воздушного судна.

«Таким образом, с учетом изученной метеорологической информации и анализа данных бортового самописца основной версией катастрофы является обледенение воздушного судна», — сказал Скляр.

Он добавил, что работы по обработке противообледенительной жидкостью были выполнены частично.

Кроме того, нарушений по коммерческой загрузке не было, спутный след не рассматривается в качестве причин трагедии.

«Ветер был устойчивый, в этих условиях, исходя из направлений скорости ветра, спутный след при данных условиях сместился влево на расстояние не менее 5- метров. Он не мог оказать влияние на возникновение особой ситуации», — отметил Скляр.

Замечаний по работе авиационной техники со стороны экипажа не было. Самолет был подготовлен к полету в полном объеме, — заключил он.