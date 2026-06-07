Названа причина перебоев в работе ряда интернет-сервисов

Временные перебои в работе отдельных интернет-ресурсов в Казахстане были связаны с повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи во время строительных работ.
Как сообщили в Казахтелеком, строительная техника повредила кабель, который обеспечивает один из основных маршрутов международного интернет-трафика.
Трафик перевели на резервные каналы
После инцидента специалисты оперативно перенаправили интернет-трафик на резервные линии связи. Это позволило избежать полного отключения доступа к сети и минимизировать последствия аварии для пользователей.
Ведутся восстановительные работы
В настоящее время специалисты продолжают восстановление повреждённого участка линии связи.
По данным компании, причиной перебоев стал технический инцидент, произошедший во время проведения земляных работ.
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