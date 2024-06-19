Названа причина резкого подорожания доллара в РК

Тенге усилило падение: курс USDKZT достиг 458,15 тенге за доллар. Об этом сообщает Ассоциация финансистов Казахстана.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс USDKZT по итогам торгов вторника продемонстрировал максимальный за последние 9 месяцев внутридневной рост и составил 458,15 тенге за доллар (+5,09 тенге). При этом внешние и внутренние фундаментальные факторы складывались благоприятно для тенге. На вчерашней сессии наблюдался рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара США. По данным БНС АСПИР за январь-апрель 2024 года, тенденция расширения торгового баланса сохраняется (+21,3%) за счет превышения темпов сокращения импорта (-7,8%) над снижением объемов экспорта (-0,5%).

Согласно оценке НБРК, платежи по погашению/обслуживанию внешнего долга в текущем квартале составят 6,5 млрд долларов, что на 19,4% ниже выплат предыдущего периода. Соответственно, ослабление курса тенге может быть связано с крупными покупками инвалюты некоторыми участниками локального рынка, выходом как зарубежных, так и казахстанских инвесторов из тенговых активов на фоне смягчения монетарной политики НБРК, а также рекомендациями покупать инвалюту отдельным профессиональным участником финрынка.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке во вторник наблюдалось снижение ставок: TONIA потеряла 6 б.п., закрепившись на отметке 13,43%, SWAP_1D упал на 29 б.п., до 7,86%. Объем торгов также продолжил снижение (-36,9 млрд), составив 546,7 млрд тенге против среднесуточного значения с начала года в 695,5 млрд. В то же время на депозитном аукционе в Нацбанке вчера было размещено 0,9 трлн тенге (100% спроса, годовая доходность – 14,5%). На фоне высоких объемов изъятия краткосрочной ликвидности открытая позиция НБРК достигла ~6,1 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE закрылся на отметке 5 046,36 пункта (+0,5%). Драйверами роста выступили акции КМГ (+1,0%), Kaspi (+0,9%) и Эйр Астаны (+0,8%). Отсутствие явного тренда в настроениях локальных инвесторов, вероятно, связано с прохождением периода публикации финансовых результатов и объявления дивидендов «голубыми фишками». Соответственно, в моменте колебания стоимости их акций являются краткосрочными и определяются ожиданиями отдельных участников торгов. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК шести выпусков кратко, средне- и долгосрочных облигаций совокупным объемом 229,5 млрд тенге и годовыми доходностями в диапазоне 13,20-13,35%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США завершили торги вторника слабым ростом в диапазоне 0,03-0,3%. Инвесторы, вероятно, оценивали данные по розничным продажам в США: в мае их рост составил 0,1% при прогнозах повышения на 0,3%. При этом комментарии представителей Федрезерва остаются неизменными: главы ФРБ Нью-Йорка и Ричмонда Джон Уильямс и Томас Баркин заявили, что для начала постепенного снижения ставок им нужно, чтобы макроданные подтверждали эту необходимость более длительное время. Также отметим, что основным локомотивом роста индексов остаются акции технологического сектора: Nvidia обогнала Microsoft, став самой дорогой компанией в мире, завершив вчерашние торги с рыночной капитализацией в 3,2 трлн долларов.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник продолжили расти и закрепились на отметке 85,4 доллара за баррель (+1,3%). Основной причиной остаются опасения о перебоях в поставках энергоресурсов в связи с геополитической напряженностью: пожар на нефтяном терминале РФ вследствие удара украинского беспилотника, заявления Израиля о начале войны против ливанской «Хезболлы». В то же время данные из Китая косвенно указывают на возможное повышение спроса на нефть: розничные продажи в мае выросли максимальными темпами (3,7% в годовом выражении). При этом от дальнейшего роста нефтяные котировки удержала предварительная информация API о росте коммерческих запасов нефти в США: на 2,3 млн баррелей за неделю против ожиданий их сокращения на 2,2 млн.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Официальный курс по паре USDRUB на сегодня составляет 87,0 рубля за доллар (-2,3%). Причиной сокращения спроса на инвалюту может выступать снижение объема импортных операций, как на фоне замедления деловой активности в ответ на высокую базовую ставку, так и в связи с затруднениями в фактической их оплате у российских компаний. Поддержку рублю в ближайшее время также могут оказывать обязательная продажа экспортной выручки, приближение единого дня уплаты налогов, а также ожидания заметного повышения базовой ставки Банком России на июльском заседании.

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