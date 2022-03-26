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Названа причина сбоев в работе интернета в Казахстане

Фото из открытых источников

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С утра 26 марта казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета. В АО «Казахтелеком» назвали причину, передает zakon.kz.

«Временные сложности с доступом в интернет у клиентов компании были связаны с нарушением алгоритмов сети. Нашими специалистами были предприняты все усилия для оперативного выявления и устранения возникшей на короткий период ситуации», — сообщила директор департамента коммуникаций АО «Казахтелеком» Сара Бакирова.

В компании заверили, что «в настоящее время клиенты «Казахтелекома» получают услуги в полном объеме».

Также компания поблагодарила «абонентов за проявленное терпение и понимание».

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