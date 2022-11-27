Названа причина смерти девушки, тело которой нашли в степи в Костанайской области

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В пресс-службе департамента полиции Костанайской области ответили на запрос alau.kz по факту гибели 26-летней жительницы Карабалыкского района.
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Девушка пропала 3 ноября. Она вышла с работы АО «Казпочта» в неизвестном направлении и не вернулась домой. Спустя несколько дней её тело нашли в степи.
«Причина смерти, согласно заключению эксперта, медикаметозное отравление», — сообщает областное ведомство.
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