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Названа причина смерти девушки, тело которой нашли в степи в Костанайской области

Фото из открытых источников

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области ответили на запрос alau.kz по факту гибели 26-летней жительницы Карабалыкского района.

Девушка пропала 3 ноября. Она вышла с работы АО «Казпочта» в неизвестном направлении и не вернулась домой. Спустя несколько дней её тело нашли в степи.

«Причина смерти, согласно заключению эксперта, медикаметозное отравление», — сообщает областное ведомство.

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