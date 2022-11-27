Названа причина смерти девушки, тело которой нашли в степи в Костанайской области

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области ответили на запрос alau.kz по факту гибели 26-летней жительницы Карабалыкского района.

Девушка пропала 3 ноября. Она вышла с работы АО «Казпочта» в неизвестном направлении и не вернулась домой. Спустя несколько дней её тело нашли в степи.

«Причина смерти, согласно заключению эксперта, медикаметозное отравление», — сообщает областное ведомство.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.