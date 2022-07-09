Названа причина удорожания сахара в Казахстане

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Высокая импортозависимость – основная причина роста цен на некоторые продукты питания в Казахстане, в том числе на сахар. Zakon.kz узнал, что рост цены на сахар также связан с появлением на рынке неожиданного монополиста – оптовой компании-поставщика.
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По словам первого заместителя председателя АЗРК Рустама Ахметова, казахстанские заводы по изготовлению сахара испытывают трудности по покупке сырья из-за отсутствия оборотных средств. И сейчас их оборотными средствами обеспечивает одна оптовая компания, которая в первой половине 2022 года законтрактовала 90% производимого в Казахстане сахара.
«Сейчас данному оптовому поставщику направлено уведомление о наличии признаков нарушения и предоставлен месячный срок для их устранения. Внесено предложение о предоставлении государством оборотных средств отечественным производителям сахара», — отметил первый заместитель председателя АЗРК Рустам Ахметов.
Учитывая, что 60% сахара завозится по мировым ценам, возникают риски реализации по таким же ценам произведенного в Казахстане сахара путем поставки его через аффилированных посредников, либо без документов, либо изъятия из оборота.
В антимонопольном органе пояснили, что при зависимости от импорта на 60% внутренние цены существенно зависят от мировых цен на сахар.
«Чтобы выйти из данной импортозависимости, необходимо увеличение предложения на рынке путем расширения посевных площадей и производства сахара. Пока мы видим, что за последние пять лет объемы валового сбора сахарной свеклы, которая является отечественным сырьем для производства сахара, снизились на 27%, готового сахара – на 30%», — говорит первый заместитель председателя АЗРК Рустам Ахметов.
К тому же из общего объема посевных площадей сельхозкультур, а это 22,9 млн га в 2021 году, сахарная свекла занимает только 21,7 тыс. га, что составляет 0,1% от общего объема.
Когда уровень предложения на внутреннем рынке будет высоким, как в случае с пшеницей и мясом, государство сможет эффективно стабилизировать цены за счет ограничения экспорта, товарных интервенций из стабфондов и Продкорпорации.
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