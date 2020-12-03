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Названа средняя зарплата учителей в Казахстане

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В Министерстве образования и науки рассказали, сколько в среднем зарабатывают учителя Казахстана, передает Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос в ведомстве сообщили, что, согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, среднемесячная заработная плата работников в сфере образования во II квартале 2020 года составляет 184,4 тысячи тенге.

Отмечается, что в 2019 году сумма была 126,1 тысячи тенге.

Также в министерстве рассказали, от чего зависит заработная плата учителей.

Выяснилось, что оплата труда работников организаций образования производится в зависимости от:

  • уровня образования,
  • наличия квалификации,
  • стажа работы,
  • условий труда,
  • объема выполняемой работы,
  • наличия надбавок и доплат компенсационного и стимулирующего характера (доплата за степень магистра по научно-педагогическому направлению, за классное руководство, за проверку тетрадей и письменных работ и так далее).

Кроме того, в ведомстве упомянули, что заработная плата педагогов государственных организаций образования исчисляется исходя из учебной нагрузки, распределяемой первым руководителем организации и определяемой с учетом нормативной нагрузки в неделю.

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