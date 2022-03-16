Названа средняя зарплата в Казахстане

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Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в январе 2022 года составили 136243 тенге (предварительные данные), что на 11,5% выше, чем в январе 2021 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 2,8%.
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По данным Бюро национальной статистики среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в феврале 2022 года составила 272 968 тенге, передает zakon.kz.
При этом среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в феврале 2022 года составила 272 968 тенге. За год среднемесячная номинальная зарплата работника выросла на 18,6%.
Численность безработных в феврале составила 451,3 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе.
Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных составила 161,9 тыс. человек или 1,7% к рабочей силе.
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