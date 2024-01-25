Названа сумма пенсии «богатого» пенсионера в Казахстане

За 2023 год пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ увеличились на 3,2 триллиона тенге. Информацию предоставила пресс-служба ЕНПФ РК.

Ключевые показатели ЕНПФ на 1 января 2024 года

На 1 января 2024 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 17,9 триллионов тенге. За 2023 год сумма накоплений увеличилась на 3,2 трлн тенге или на 21,8%.

Доминирующая сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов и составила 17,3 трлн тенге (рост за 2023 год — 21,6%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила 568,5 млрд тенге (рост за 2023 год — 27,6%).

Значительный прирост пенсионных накоплений был достигнут не только за счет пенсионных взносов вкладчиков, но и благодаря чистому инвестиционному доходу, который в 2023 году составил порядка 1,6 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 685,4 млрд тенге или на 77,7%.

За 2023 год вкладчикам ЕНПФ выплатил 591,3 млрд тенге, из них единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и на лечение составили 284 млрд тенге, выплаты по возрасту – 150,6 млрд тенге, переводы в страховые организации — 54 млрд тенге, выплаты по наследству – 52,6 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана — 39,8 млрд тенге, выплаты на погребение — 7,5 млрд тенге и выплаты по инвалидности — 2,8 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 32 202 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 742 692 тенге.

Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ была в размере 29 973 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 707 326 тенге.

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