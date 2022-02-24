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Названа сумма займа по льготному автокредитованию в Казахстане

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Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев озвучил максимальную сумму займа по новой программе льготного автокредитования в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«По программе предоставляется кредит до 10 миллионов тенге. А если у вас машина дороже, то свыше 10 миллионов вы оплачиваете 1-2 миллиона из своего кармана. Льготный автокредит на очень дорогие автомобили не предоставляется», — сообщил Карабаев на брифинге СЦК.

Он пояснил, что в соцсетях видел сообщения, якобы льготный автокредит выдается только на определенные модели. По его словам, это фейковая информация.

«Автокредит выдается на все модели. Но есть и самые дорогие модели. Например, как Hyundai Palisade. Льготный кредит на такие автомобили не предоставляется. Пусть состоятельные люди покупают за свои 25 миллионов тенге», — сказал он.

Ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия льготного автокредитования для покупки авто. По его словам, на новую программу льготного автокредитования будет выделено 100 миллиардов тенге.

«Условия будут следующими: 4 процента годовых и нулевой первоначальный взнос, в отличие от нынешней льготной программы, где 20 процентов — первоначальный взнос и 4 процента годовых, сроком на 7 лет. Понятно, что 7 лет — это недорогие автомобили для наибольшего охвата. Таким образом, 71 тысяча наших граждан смогут приобрести новый автомобиль по доступной цене», — сказал Скляр.

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